Usa-Australia: consultazioni Esteri-Difesa, focus su rafforzamento cooperazione nell’Indo-Pacifico (2)

- Le parti intendono rafforzare ulteriormente l’impegno nell’Indo-Pacifico, bilateralmente e con i partner regionali, principalmente l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) e il Forum delle Isole del Pacifico (Pif), e hanno ribadito l’importanza del rispetto del diritto internazionale e “l’opposizione alle azioni destabilizzanti nel Mar Cinese Meridionale”, esprimendo “preoccupazione per le eccessive rivendicazioni marittime della Cina”. Hanno anche riaffermato l’importanza di mantenere la pace e la stabilità attraverso lo Stretto di Taiwan e l’opposizione a modifiche unilaterali dello status quo, sottolineando il ruolo di Taiwan come principale economia e democrazia indo-pacifica. A proposito della Cina è stata espressa preoccupazione anche per gli abusi contro i diritti umani nello Xinjiang e in Tibet e per l’erosione dell’autonomia e delle istituzioni democratiche di Hong Kong. L’Australia ha espresso sostegno agli sforzi Usa per stabilire canali di comunicazione con la Cina ed entrambe le parti hanno riconosciuto l’importanza di cooperare con Pechino per affrontare le questioni globali. (segue) (Was)