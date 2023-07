Business news: Evergrande, a settembre e ottobre udienze per ristrutturazione debito 

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'udienza per la richiesta di liquidazione del colosso dell'immobiliare cinese Evergrande è stata aggiornata dal 31 luglio al 30 ottobre prossimo, a Hong Kong. Lo riporta la piattaforma di informazione "Channel News Asia". Stando a una fonte a conoscenza dei fatti, l'udienza è stata rinviata in previsione di un incontro che Evergrande terrà con i creditori il 23 agosto prossimo, durante il quale sarà votato il piano di ristrutturazione del debito offshore. Il piano dovrà inoltre essere approvato in due udienze programmate, sempre a Hong Kong, il 5 e 6 settembre prossimi, e consentirà ai creditori di recuperare circa un quarto del loro investimento. Con una passività totale di 330 miliardi di dollari, Evergrande è la società immobiliare più indebitata al mondo. Nel 2021 e nel 2022, Evergrande ha registrato una perdita combinata di 81 miliardi di dollari, alimentando dubbi tra gli investitori circa l'applicabilità del piano di ristrutturazione. ( Cip)