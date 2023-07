Business news: Cina, ripreso ingresso senza visto per cittadini di Singapore e Brunei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha riaperto l'ingresso nel Paese senza visto per i cittadini di Singapore e Brunei, a partire dal 26 luglio per due settimane. Lo hanno dichiarato le ambasciate dei due Paesi a Pechino. La riapertura avviene dopo oltre tre anni di sospensione dei visti, decisa dal governo cinese per fermare la diffusione del Covid-19. L'ingresso senza visto in Cina è disponibile per i cittadini di Singapore e Brunei con passaporti ordinari che viaggiano per affari, turismo, visite a parenti e amici e in transito. Il governo cinese ha revocato molte delle sue restrizioni a dicembre, ma ha ricominciato a rilasciare visti turistici solo a marzo di quest'anno. ( Cip)