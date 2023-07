Business news: Giappone, governo utilizzerà ChatGpt per mansioni amministrative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Microsoft fornirà al governo giapponese la tecnologia del sistema di intelligenza artificiale generativa ChatGpt per l'impiego in mansioni amministrative e di analisi dei dati. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", secondo cui in futuro il sistema potrebbe essere utilizzato dal governo giapponese persino per assistere la formulazione di risposte a interrogazioni parlamentari. Per consentire il trattamento di informazioni e dati sensibili, Microsoft ha installato centri di elaborazione ad alta potenza a Tokyo e Osaka – i primi in Asia per questa tecnologia – in modo da localizzare l'impiego istituzionale dell'Ia generativa nel Paese. Secondo le informazioni ottenute dal quotidiano, Microsoft fornirà al governo giapponese il modello linguistico Gpt-4 e la tecnologia Ia sviluppata dall'azienda con Meta, la società di Mark Zuckerberg proprietaria tra gli altri del social media Facebook. Il governo giapponese potrebbe avviare l'utilizzo sperimentale della nuova tecnologia già il prossimo autunno; Microsoft conta sulla collaborazione anche per migliorare l'accuratezza nell'impiego della lingua giapponese da parte di ChatGpt, che al momento è sensibilmente inferiore a quella di utilizzo dell'inglese e di altre lingue. (Git)