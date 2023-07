Business news: India, Foxconn potrebbe investire 200 miliardi di dollari nel Tamil Nadu 

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso dell'elettronica taiwanese Foxconn sta valutando d'investire 200 miliardi di dollari nella costruzione di una fabbrica di componenti nello Stato indiano del Tamil Nadu. Lo riporta il quotidiano "Taiwan News", aggiungendo che Brand Cheng, amministratore delegato di Foxconn Industrial Internet, una sussidiaria della società, ha recentemente condotto un viaggio in India per discutere diversi progetti d'investimento. Nello Stato meridionale del Karnataka, Cheng ha presentato un piano d'investimento dal valore di un miliardo di dollari per aprire una fabbrica dedita alla produzione di componenti per gli iPhone di Apple. Sul progetto di Tamil Nadu non è ancora stato raggiunto un accordo finale. Se approvato, garantirà a Foxconn due stabilimenti nello Stato dell'India meridionale, oltre a quello aperto nei pressi della capitale Chennai. ( Cip)