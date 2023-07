Business news: Cina, vendite smartphone diminuite del 2,1 per cento nel secondo semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite nel mercato cinese degli smartphone sono diminuite del 2,1 per cento su base annua nel secondo trimestre, attestandosi a 65,7 milioni di unità. Lo indicano i dati pubblicati dalla società di ricerca International Data Corp, secondo cui il mercato dell'elettronica di consumo nel periodo di riferimento è stato dominato dal gigante delle telecomunicazioni Oppo. Da aprile a giugno, le vendite della rivale Huawei sono aumentate del 76 per cento, trainate dal lancio di nuovi modelli come gli smartphone P60 e Mate X3. (Cip)