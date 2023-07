Business news: Cina. mercato videogiochi registra timidi segni di ripresa nel primo semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'industria cinese dei videogiochi ha mostrato timidi segni di ripresa nel primo semestre, dopo che il governo di Pechino ha allentato la stretta normativa sul settore. Stando a un rapporto pubblicato dal Comitato statale per la diffusione dei videogiochi, il fatturato dell'industria è diminuito del 2,4 per cento su base annua da gennaio a giugno. I ricavi combinati registrati nel periodo, pari a circa 20 miliardi di dollari, hanno tuttavia rappresentato un incremento di 22,2 punti percentuali rispetto alla seconda metà del 2022. "L'industria cinese dei giochi sta esibendo una tendenza al rialzo", ha dichiarato il primo vicepresidente dell'Associazione cinese di pubblicazioni digitali audio e video, Zhang Yijun, pur evidenziando la necessità di continuare a incrementare "la protezione dei minori". Il governo cinese esercita infatti un capillare controllo sulla diffusione di videogiochi, simile a quello attuato per film e programmi televisivi. (Cip)