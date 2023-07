Business news: auto, California avvia indagine su sistemi di guida automatica Tesla 

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La California ha annunciato di aver avviato un'indagine in merito alla sicurezza dei sistemi di guida automatica installati sulle automobili elettriche prodotte da Tesla, in risposta a rimostranze presentate da clienti e dipendenti dell'azienda. L'indagine è legata ai resoconti riguardo le cosiddette "frenate fantasma", un problema riscontrato nei sistemi di guida automatica installati sui modelli Tesla Model 3 che talvolta causa l'improvviso arresto dei veicoli nel mezzo della strada. Lo stesso problema aveva innescato un'indagine da parte dell'autorità federale responsabile della sicurezza autostradale all'inizio del 2022. (Was)