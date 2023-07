Business news: russa Transmashholding fornirà motori per centrale nucleare El Dabaa in Egitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Transmashholding (Tmh), azienda russa attiva nella produzione di locomotive e treni passeggeri, fornirà i motori per la centrale nucleare in costruzione a El Dabaa, in Egitto. Lo ha detto all'agenzia di stampa "Ria Novosti" Kirill Lipa, l'amministratore delegato di Tmh. Lipa ha spiegato che l'azienda sta sviluppando la cooperazione con la società nucleare statale russa Rosatom in Africa nell'ambito di un memorandum firmato nel 2022. "Condividiamo con Rosatom gli stessi Paesi (...), come Turchia, Ungheria, Egitto e altri. Proprio l'altro giorno si è verificato un evento piuttosto significativo: abbiamo iniziato a implementare un contratto per la fornitura di motori prodotti da Kolomensky Zavod per la centrale nucleare egiziana di El Dabaa", ha affermato Lipa, aggiungendo che le consegne sono previste per gli anni 2025-2027. L'amministratore delegato di Tmh ha aggiunto che ci sono anche opportunità per attirare fornitori locali per lo sviluppo del progetto. (Rum)