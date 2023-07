Bosnia: presidente serbo Vucic, Repubblica Srbska non è una “creazione genocida”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica Srbska – entità serba della Bosnia Erzegovina – è stata creata dalla volontà e dal desiderio del popolo serbo che abita il territorio bosniaco. Lo ha detto il presidente serbo, Aleksandar Vucic. “La Serbia sostiene l’accordo di pace di Dayton”, ha ribadito Vucic. Il capo dello Stato serbo ha detto anche che “la Repubblica Srbska non è una creazione genocida”, rispondendo alle critiche sulla commemorazione congiunta per i 28 anni dalla pulizia etnica dei serbi in Croazia. “Siamo diversi dagli altri perché siamo pronti a parlare dei crimini commessi da rappresentanti del nostro popolo contro i bosgnacchi e i membri di altri popoli. Tuttavia, temo che nessuno di loro sia pronto a parlare e ad ascoltare quando si tratta di crimini contro il popolo serbo”, ha aggiunto. “Commemoreremo il grave e terribile crimine che è stata la pulizia etnica dei serbi in Croazia e in una buona parte dell’ex Repubblica serba di Krajina e non penso che dovremmo vergognarcene”, ha continuato Vucic. Il giorno di commemorazione dei serbi uccisi ed esiliati nell’operazione Tempesta si svolgerà il 4 agosto a Prijedor. (Seb)