Ciampino: incendio rifiuti, Asl Roma 6 "attenzione a condizionatori e lavare frutta e verdura"

- A seguito all'incendio che nelle prime ore del mattino ha coinvolto un impianto di stoccaggio dei rifiuti a Ciampino, la Asl Roma 6 in attesa dei rilievi dell'Arpa sulla qualità dell'aria invita la cittadinanza a: tenere chiuse porte e finestre; limitare gli spostamenti allo stretto necessario; lavare con accuratezza frutta e verdura di produzione propria; limitare l'utilizzo di impianti di climatizzazione e di trattamento dell'aria in genere, prevedendo in seguito accurata pulizia dei filtri. (Rer)