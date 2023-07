Business news: Mitsubishi collauderà autocarri elettrici con batterie sostituibili in cinque minuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mitsubishi Fuso Truck and Bus, divisione del costruttore di automobili statunitense Mitsubishi dedito alla produzione di veicoli pesanti, collaborerà con un'azienda giapponese per collaudare autocarri elettrici ricaricabili tramite la sostituzione di batterie in non più di cinque minuti. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", secondo cui Mitsubishi Fuso modificherà il suo autocarro elettrico eCanter per consentire il processo di ricarica tramite sostituzione del pacco batterie. Il collaudo è in programma il prossimo inverno in Giappone. (Git)