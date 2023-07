Business news: Renault-Nissan, raggiunto accordo finale su partecipazione reciproca 

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I costruttori di automobili Nissan Motor e Renault hanno annunciato di aver siglato un accordo finale per regolare la partecipazione al reciproco capitale aziendale. La quota di Renault nel costruttore giapponese verrà significativamente ridotta, passando dal 43 per cento al 15 per cento, pari alla quota del partner francese detenuta da Nissan. Quest'ultima ha deciso però di investire sino a 600 milioni di euro in Ampere, la nuova azienda per la produzione di auto elettriche fondata da Renault che potrebbe essere quotata all'inizio del 2024. Le aziende avevano concordato lo scorso febbraio di ridefinire la loro partecipazione incrociata, ma il processo ha richiesto più tempo del previsto. I due costruttori hanno deciso di porre le auto elettriche al centro della loro relazione per rispondere ai cambiamenti strutturali del settore. L'accordo firmato da Renault e Nissan ribadisce anche la volontà di esplorare congiuntamente nuove opportunità d’affari in mercati emergenti come India e America Latina. (Git)