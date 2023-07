Usa-Italia: Biden, relazioni bilaterali solida base su cui “continuare a costruire”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Usa, Joe Biden, non vede l’ora di “continuare a costruire sulla stretta relazione tra gli Stati Uniti e l’Italia”. Il leader della Casa Bianca lo scrive su Twitter, accompagnando il tweet con un breve video che raccoglie alcune immagini della recente visita a Washington del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Per Biden, che si dice lieto di aver accolto Meloni, la partnership transatlantica è la base della sicurezza condivisa e “le truppe italiane giocano un ruolo cruciale in Europa, nel Mediterraneo e oltre”. Biden sottolinea anche il comune sostegno all’Ucraina e le strette connessioni economiche italo-statunitensi e ricorda che l’Italia avrà il prossimo turno di presidenza del G7.(Was)