Usa-Australia: consultazioni Esteri-Difesa, focus su rafforzamento cooperazione nell’Indo-Pacifico (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ampio capitolo sulla difesa e la sicurezza ha per oggetto l’attuazione della “cooperazione rafforzata” nei domini terrestre, marittimo e aereo, nonché in quello spaziale. Inoltre, i due Paesi – legati dall’accordo di supporto logistico Force Posture Agreement – prevedono un aggiornamento delle principali basi australiane nel nord, rotazioni degli aerei da pattugliamento marittimo e da ricognizione delle rispettive Marine, visite più regolari di sottomarini nucleari d’attacco statunitensi – in attesa dell’arrivo dei sommergibili Aukus, progetto che vede coinvolto anche il Regno Unito – ed esercitazioni. Nell’ambito delle manovre Talisman Sabre, attualmente in corso, gli Stati Uniti hanno annunciato l’intenzione di condurre una prova di preposizionamento di scorte e materiale dell’Esercito a Bandiana. (segue) (Was)