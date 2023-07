Usa-Australia: consultazioni Esteri-Difesa, focus su rafforzamento cooperazione nell’Indo-Pacifico (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Controllo delle esportazioni della difesa e collaborazione nello sviluppo e nella produzione di tecnologie critiche sono le due linee di azione per quanto riguarda il mantenimento del “vantaggio tecnologico”. È stato confermato l’impegno per un sistema commerciale internazionale basato sulle regole. Si attende la conclusione dei negoziati per la Cornice economica dell’Indo-Pacifico (Ipef) e si auspica una regione Apec (Cooperazione economica Asia-Pacifico) più interconnessa, innovativa e inclusiva. Infine, in materia di cambiamento climatico, definito una “minaccia esistenziale”, il riferimento è il Patto Australia-Usa per il clima, i minerali critici e la trasformazione dell’energia pulita annunciato a maggio dal primo ministro Anthony Albanese e dal presidente Joe Biden, la cui attuazione dovrebbe essere accelerata. Gli Stati Uniti hanno accolto con favore la proposta dell’Australia di ospitare la Cop31 con i partner del Pacifico. (Was)