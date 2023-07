Abruzzo: ufficializzata l'adesione di Roberto Santangelo a Forza Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata ufficializzata ieri all’Aquila alla presenza del segretario nazionale Antonio Tajani, l’adesione di Roberto Santangelo a Forza Italia. “Ci siamo riconosciuti nel manifesto di valori storici italiani, condividiamo la stessa identità politica: aperta al confronto per un dibattito che non sia strumentale, bensì finalizzato alla crescita e allo sviluppo dei territori”, ha affermato il vicepresidente del consiglio regionale dell'Abruzzo Roberto Santangelo che ha aggiunto: “La mia adesione a Forza Italia è in realtà un ritorno, oggi apriamo una nuova pagina politica che vuole lavorare concretamente sul territorio e per la gente”. (Ren)