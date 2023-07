Business news: Indonesia, Eni acquisisce partecipazioni di Chevron 

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eni annuncia l'acquisizione delle partecipazioni (inclusa l’Operatorship) di Chevron nei blocchi Ganal Psc (Chevron 62 per cento), Rapak Psc (Chevron 62 per cento) e Makassar Straits Psc (Chevron 72 per cento), nel bacino di Kutei, East Kalimantan, nell’offshore dell’Indonesia. Eni – riferisce una nota – possiede già una quota del 20 per cento come non operatore nei blocchi Ganal e Rapak. L'acquisizione è un passo importante in particolare perché permetterà di accelerare lo sviluppo del progetto a gas di Gendalo e Gandang, parte dell'Indonesia Deepwater Development (Idd) nel Ganal Psc, vicino alla Fpu di Jangkrik, con riserve di gas stimate in circa 2Tcf. A ciò si aggiungono il giacimento a gas in produzione di Bangka, le scoperte di Gehem e Ranggas e il significativo potenziale esplorativo compreso anche nella parte settentrionale dell'asset, che rappresentano quindi un importante, ulteriore consolidamento delle attività di Eni nell'area dell'East Kalimantan. L'acquisizione delle attività di Chevron in Indonesia consentirà a Eni di accelerare lo sviluppo del progetto Idd, sfruttando la sua forte presenza nell'area del Kalimantan orientale e le sinergie con le infrastrutture di Jangkrik operate da Eni, con l'impianto Gnl di Bontang e con il mercato domestico del gas. (Com)