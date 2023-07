Business news: Singapore, produzione industriale in calo per il nono mese consecutivo a giugno 

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale di Singapore ha registrato un calo del 4,9 per cento nel mese di giugno. Lo ha reso noto il Consiglio di sviluppo economico della città-Stato, che ha certificato così il nono mese consecutivo di contrazione della produzione. Se si esclude il contributo della manifattura biomedica, il calo è stato pari al 5,2 per cento. Il settore dei moduli e della componentistica di precisione ha registrato una contrazione del 24,7 per cento. Chimica e petrolchimica hanno registrato rispettivamente cali dell'8,6 per cento e del 14,8 per cento. ( Fim)