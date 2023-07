Business news: Cina, scattano nuovi rincari su diesel e benzina 

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Cina è scattato il 27 luglio un rialzo dei prezzi al dettaglio di diesel e benzina. Come annunciato dalla Commissione nazionale di sviluppo e riforma (Ndrc), il principale regolatore economico del Paese, il costo dei carburanti è aumentato di circa 39 dollari per tonnellata. In base al meccanismo nazionale di determinazione dei prezzi, il costo del petrolio viene adeguato ogni dieci giorni lavorativi sulla scia delle variazioni nel mercato internazionale. Alle tre maggiori compagnie petrolifere cinesi, China National Petroleum Corporation, China Petroleum & Chemical Corporation e China National Offshore Oil Corporation, è stato chiesto di mantenere la produzione di petrolio e facilitare il trasporto per garantire forniture stabili. ( Cip)