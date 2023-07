Serbia-Kosovo: ministro Difesa Vucevic a “Nova”, vogliamo il dialogo e non la guerra (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nodo dell’Associazione di comuni a maggioranza serba nel nord del Kosovo resta in primo piano anche nei colloqui con la comunità internazionale, che preme per la sua formazione. Prevista fin dal 2013, anno della firma dell’Accordo di Bruxelles tra Belgrado e Pristina, l’Associazione ha ricevuto negli anni seguenti parere negativo dalla Corte costituzionale del Kosovo e ancora oggi è al centro di un dibattito intenso tra le varie anime della politica kosovara. “Le istituzioni temporanee di Pristina devono accettare che la formazione è un loro obbligo legale. Sono passati 10 anni dalla firma dell'Accordo di Bruxelles, la cui spina dorsale è la formazione dell’Associazione dei comuni serbi. Non dobbiamo dimenticare che è l'Unione europea il garante dell'accordo di Bruxelles e che il rifiuto di Pristina di adempiere agli obblighi che ne derivano rappresenta anche un colpo alla credibilità dell'Ue”, osserva Vucevic. L’Associazione è stata prevista anche dal nuovo Piano europeo, proposto inizialmente da Francia e Germania e avallato da Bruxelles. (segue) (Res)