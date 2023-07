Serbia-Kosovo: ministro Difesa Vucevic a “Nova”, vogliamo il dialogo e non la guerra (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione tra Serbia e Italia nel campo della difesa, sottolinea ancora Vucevic, “si sta sviluppando bene nel reciproco interesse”, e a questo proposito ha menzionato la partecipazione congiunta all'operazione delle Nazioni Unite Unifil in Libano. A Roma Vucevic ha avuto una serie di colloqui da lui stesso definiti “costruttivi”, sia con Crosetto che con il ministro delle Infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini. “Durante il colloquio con Salvini, abbiamo valutato che i rapporti tra Serbia e Italia sono sinceri e amichevoli nello spirito del partenariato strategico, e in quell'occasione ho presentato l'attuale situazione in Kosovo e Metohija. Il ministro Salvini ha espresso comprensione per il punto di vista della Repubblica di Serbia in merito alle attuali sfide alla sicurezza in Kosovo e Metohija e ha espresso la sua opinione di pieno sostegno per un’integrazione europea, il più rapida possibile, del nostro Paese”. Conversando invece con il ministro Crosetto “ci siamo confrontati sulle possibilità di superare l'attuale crisi in Kosovo e Metohija, ma anche sul miglioramento della cooperazione nel campo della difesa, della cooperazione militare-economica e tecnico-militare tra Serbia e Italia”, conclude Vucevic. (Res)