© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia ha più volte chiesto a Serbia e Kosovo di tentare di sedare le tensioni. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in audizione davanti alle commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato sugli esiti del vertice della Nato svoltosi a Vilnius l’11 e il 12 luglio. “Nell’ultima telefonata con (il presidente serbo Aleksandar) Vucic durante il forum politico-economico organizzato dal governo croato l’ho pregato di calmare i bollenti spiriti dei serbi della Repubblica Sprska (entità serba della Bosnia Erzegovina) affinché non peggiorino la situazione”, ha detto Tajani. “Secondo me bisogna che anche il Kosovo abbia un atteggiamento più disponibile al dialogo e adesso non sta facendo molti passi in avanti per concludere un accordo”, ha aggiunto il ministro. (Res)