Serbia-Kosovo: Vucic a Stoltenberg, Nato garantisca sicurezza cittadini serbi (2)

- Finora abbiamo avuto un rapporto molto professionale e molto buono con con le truppe Nato della missione Kfor in Kosovo, ha aggiunto. "Lei ha menzionato la risoluzione 1244, che è fatta in conformità con la Carta delle Nazioni Unite. Se consideriamo questa risoluzione, la Nato è responsabile della sicurezza in Kosovo e vi chiediamo di garantire la sicurezza dei serbi, perché negli ultimi sei mesi almeno sei cittadini serbi colpiti da spari albanesi, soprattutto dalle loro forze di sicurezza. Fortunatamente, non un solo albanese è stato colpito o gravemente ferito, il che dimostra chi sta facendo cosa", ha poi proseguito il presidente serbo. "Si tratta di una questione molto importante per noi, perché vorremmo mantenere la pace, la stabilità e anche questo tipo di relazioni responsabili, basate sulla fiducia e sulla sincerità, tra la Nato e la Serbia", ha poi concluso. (Beb)