Kosovo-Serbia: premier albanese Rama, regione non può essere ostaggio di crisi senza fine

- La regione dei Balcani occidentali non può essere ostaggio di una “crisi senza fine” tra Kosovo e Serbia. Lo ha scritto su Twitter il premier dell’Albania, Edi Rama, commentando l’incontro che il rappresentante speciale dell’Ue, Miroslav Lajcak, ha avuto ieri a Bruxelles prima con il capo negoziatore di Belgrado, Petar Petkovic, e poi con quello di Pristina, Besnik Bislimi. “L'Ue deve agire con fermezza per garantire una rapida attuazione dell'accordo di base. La nostra regione non può diventare ostaggio di una crisi senza fine tra Kosovo e Serbia”, ha scritto Rama. Secondo il capo del governo di Atene, “non si può permettere che il nord del Kosovo diventi un piccolo Donbass”, e nemmeno che il dialogo diventi un “gioco di colpe dei vecchi Balcani per la mancanza di una reale e forte volontà delle parti coinvolte”. “Le discussioni sono buone, ma ciò di cui la regione ha bisogno è una svolta, prima che sia troppo tardi”, ha concluso Rama. Dopo i due incontri di ieri con i capi negoziatori di Kosovo e Serbia, Lajcak ha riferito che i colloqui “proseguiranno nel prossimo periodo”.(Alt)