Kosovo: Bislimi, niente elezioni al nord se non vengono revocate le sanzioni Ue contro Pristina

- Il Kosovo “non dovrebbe indire elezioni nel nord”, se prima non verranno rimosse le misure punitive imposte dall'Unione europea nei confronti di Pristina. Lo ha detto il vice primo ministro del Kosovo, Besnik Bislimi, in un incontro con i giornalisti. Bislimi ha detto di essere in attesa dell'annuncio dell'Ue sulla revoca delle sanzioni, dopo l'accordo raggiunto tra Pristina e Bruxelles a Bratislava, ed in particolare dopo la decisione sul ritiro del 25 per cento delle forze di polizia dagli edifici municipali nei 4 comuni del nord. Bislimi ha poi affermato “di non essere sicuro” che ci sia una base giuridica adeguata ad annunciare una nuova tornata elettorale. "Se sia sufficiente un atto amministrativo o se sia necessaria invece una legge: su questo punto non c’è accordo", ha dichiarato Bislimi. In precedenza la presidente del Kosovo Vjosa Osmani aveva affermato che l'organizzazione delle elezioni è consentita dalla legislazione nazionale, in particolare attraverso una petizione firmata dal 20 per cento dei cittadini aventi diritto al voto.(Alt)