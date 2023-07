Abruzzo: turismo sportivo, Marsilio saluta il Napoli calcio a Castel di Sangro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marsilio ha poi ricordato i momenti difficili legati alla diffusione del Covid. "Nell'estate 2020, con la pandemia ancora in una fase delicata, siamo stati i primi a riaprire gli stadi al calcio - ha ripreso Marsilio - e, proprio a Castel di Sangro, abbiamo consentito al Napoli di ospitare i suoi tifosi in tutta sicurezza grazie anche all'ottima sinergia che è stata attivata con la Prefettura e le Forze dell'ordine. Questo è il quarto anno che il Napoli ci onora della sua presenza - ha detto ancora Marsilio - a testimonianza di un legame che si è ormai consolidato tra l'Abruzzo ed i sostenitori del Napoli. Colgo l'occasione non solo per ribadire che aspettiamo sempre a braccia aperte tutti i tifosi della squadra campione d'Italia ma anche per invitare tutti a visitare Castel di Sangro, il suo splendido comprensorio così come il resto dell'Abruzzo che regala scrigni di bellezza, facilmente raggiungibili da ogni parte, dalle aree interne alla costa". De Laurentiis, sommerso dal calore dei tifosi, ha rimarcato, dal canto suo, la scelta vincente di Castel di Sangro come sede della seconda fase del ritiro precampionato del Napoli calcio avendo scoperto impianti sportivi straordinari e un ambiente ideale, a poco più di 100 chilometri da Napoli, per una squadra che avrebbe dovuto preparare al meglio serie A e coppe europee. De Laurentiis, ha, infine, riconosciuto al presidente Marsilio l'intuizione di aver creduto in un progetto che, di fatto, grazie alla sinergia con la Regione Abruzzo, sta facendo decollare il turismo dell'Alto Sangro e sta determinando ricadute positive su tutto il territorio regionale.Al termine della cerimonia di benvenuto al Napoli, c'è stato anche un annullo filatelico di Poste Italiane dedicato al terzo scudetto del Napoli Calcio (Gru)