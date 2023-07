Reddito cittadinanza: Gualtieri, a Roma 10 mila coinvolti da tagli, governo scarica su Comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- A Roma la sospensione del Reddito di cittadinanza dovrebbe riguardare 10 mila persone che potrebbero a quel punto rivolgersi ai servizi sociali comunali. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in una nota esprime preoccupazione per il provvedimento: "Il governo taglia una fondamentale misura di contrasto alla povertà per 160 mila famiglie, le informa con un semplice sms e poi scarica le conseguenze sui Comuni - spiega Gualtieri -. Solo a Roma c'è il rischio che più di 10.000 persone saranno costrette a rivolgersi agli sportelli dei servizi sociali perché private di un sostegno determinante in questi anni difficili e in cerca di una fantomatica presa in carico". (segue) (Com)