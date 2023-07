Viabilità: Aspi, su A1 risolto incidente tra Lodi e il bivio con la A58

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Autostrade per l'Italia comunica in una nota che alle 18:30 circa, sulla A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra Lodi ed il bivio con la A58 Teem verso Milano è stato risolto un incidente, precedentemente avvenuto all'altezza del km 13. Nell'incidente, che ha visto coinvolte tre autovetture. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l'Italia. Attualmente, il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 7 km di coda in direzione di Milano. (Com)