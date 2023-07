Business news: semiconduttori, a Gandhinagar seconda edizione di Semicon India 

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La città di Gandhinagar, nello Stato del Gujarat, ospita dal 28 al 30 luglio la seconda conferenza Semicon India, organizzata dal governo indiano in collaborazione con l'industria e le associazioni di settore con l'obiettivo di rendere il Paese un hub globale per la progettazione, la produzione e lo sviluppo tecnologico di semiconduttori. La conferenza, dal titolo "Catalizzare l'ecosistema dei semiconduttori dell'India", riunisce i leader globali dell'industria, del mondo accademico e degli istituti di ricerca. Partecipano rappresentanti di importanti aziende tra cui Micron Technology, Applied Materials, Foxconn, Semi, Cadence e Amd. Nuova Delhi ha lanciato una Missione semiconduttori, guidata dal ministero dell'Elettronica e della tecnologia dell'informazione, con l'obiettivo di sviluppare un intero ecosistema dei semiconduttori. Il programma di sviluppo prevede incentivi per ogni segmento della catena di approvvigionamento – componenti elettronici, sottogruppi e prodotti finiti – e il sostegno alla crescita di campioni nazionali.