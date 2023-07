Business news: auto, Toyota annuncia mille licenziamenti in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Toyota Motor ha annunciato il tagliato un migliaio di posizioni professionali nell'ambito delle sue attività in Cina, in risposta al rallentamento della seconda economia asiatica, risultato in un calo delle vendite di automobili in quel Paese. Gac Toyota, la sussidiaria cinese del primo costruttore di auto mondiale, è una joint venture con il gigante dell'auto locale Guangzhou Automobile Group. La decisione di terminare anticipatamente mille rapporti lavorativi è stata assunta in risposta "all'attuale situazione produttiva". Gac Toyota contava 19 mila dipendenti il mese scorso, e i licenziamenti rappresentano il cinque per cento della forza lavoro complessiva. (Git)