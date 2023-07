Tunisia: giornalista Zied el Heni convocato dagli inquirenti lunedì, "non sono un criminale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giornalista tunisino Zied el Heni, detenuto per 48 a giugno dopo aver criticato il presidente della Repubblica, Kaies Saied, dovrà comparire davanti alla squadra anti-crimine della Guardia nazionale di Ben Arous lunedì 31 luglio. Lo ha reso noto oggi lo stesso El Heni in un post su Facebook. “Sono un giornalista, non un criminale”, ha scritto l’editorialista e commentatore politico dell'emittente radiofonica indipendente "Imf”. “Sono un cittadino che rispetta la legge e si sottomette alla sua autorità, e se ho commesso un errore professionale sono pronto ad assumermene la responsabilità. Ma l'unica legge che vale per me è il decreto n. 115 del 2011 sui reati di stampa”, ha detto El Heni, riferendosi al nuovo, controverso articolo del codice penale relativo al reato di oltraggio al capo dello Stato. (Tut)