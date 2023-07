Ciampino: incendio rifiuti, sopralluogo assessore Lazio "da Regione massimo supporto"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo pomeriggio l’assessore regionale ai Trasporti e ai Rifiuti Fabrizio Ghera ha effettuato un sopralluogo a Ciampino nel sito di stoccaggio rifiuti in cui è divampato un incendio. “Ho incontrato il sindaco Emanuela Colella, in contatto da stamani con gli altri sindaci del territorio - spiega Ghera in una nota -. La Regione Lazio è impegnata con Arpa, Asl Roma 6 e Protezione civile regionale, con cui la giunta regionale è in costante contatto. Ringraziamo i vigili del fuoco per il lavoro che da ore stanno svolgendo per domare le fiamme, lavoro che impiegherà ancora del tempo. La Regione è a disposizione per garantire il massimo supporto per garantire la salute della popolazione e mettere in sicurezza la zona”. (Com)