Israele: migliaia di dimostranti scendono in piazza per protestare contro la riforma della giustizia

- Migliaia di persone stanno scendendo in strada in Israele per protestare contro la riforma giudiziaria avanzata dal governo ultraconservatore del premier Benjamin Netanyahu. È il trentesimo fine settimana consecutivo di contestazioni, il primo da quando la Knesset ha approvato le modifiche alla “clausola di ragionevolezza”, uno dei punti chiave della contestata riforma della giustizia in Israele. La nuova legge vieta alla Corte suprema di esprimersi sulle decisioni e sulle nomine del governo e rientra in un piano più ampio di riforma dell’intero sistema giudiziari. Per la maggioranza, capeggiata dal partito Likud di Benjamin Netanyahu, e dai suoi alleati, i partiti dell’estrema destra e della destra religiosa, si tratta di una riforma necessaria per limitare il ruolo della Corte suprema, in un Paese, Israele, dove non esiste una Costituzione e i giudici interpretano le leggi. Per l’opposizione e per la maggior parte delle organizzazioni non governative, invece, la riforma ha come obiettivo quello si salvare il premier dai procedimenti giudiziari per presunta corruzione e mettere in pericolo la democrazia, provocando una fuga di cervelli e di capitali. Diversi snodi stradali sono già stati bloccati dai dimostranti. Proteste sono previste questa sera a Tel Aviv, Gerusalemme, Rehovot, Ramat Gan, Ramat Hasharon, Haifa, Bat Yam, Karkur, Kfar Saba, Rishon Lezion, Modiin, Herzliya, Hod Hasharon, Beersheba, Netanya, Ra'anana , Givat Shmuel, Petah Tikva, Ashdod e Eilat. (Res)