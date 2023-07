Reddito cittadinanza: Gualtieri, a Roma 10 mila coinvolti da tagli, governo scarica su Comuni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Basti pensare - prosegue il sindaco della Capitale - al caso delle persone non occupabili a cui è stato tolto il Reddito di cittadinanza perché sole: una scelta sbagliata e priva di alcun criterio logico e politico che non ha nulla a che fare con una riforma volta a migliorare la dimensione delle politiche attive del lavoro e gli incentivi all'occupabilità. È facile immaginare che, se non gestita a livello nazionale, questa situazione provocherà enormi difficoltà, perché queste persone hanno diritto ad avere informazioni chiare, meritano rispetto, e soprattutto non possono essere lasciate a se stesse. Non si cancella in questo modo un sostegno economico vitale per decine di migliaia di cittadini che vivono in condizioni di particolare disagio e fragilità, lasciando intendere che adesso ci penserà il Comune". (segue) (Com)