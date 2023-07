Municipio Roma VIII: presidente, bene incontro alla Garbatella con Dg Ama

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri, esponente di Sinistra civica ecologista, ringrazia il direttore generale di Ama Alessandro Filippi "che ha raccolto l'invito a venire a Garbatella per incontrare i cittadini che reclamano una città più pulita. Filippi - spiega Ciaccheri in una nita - ha potuto verificare la situazione di rifiuti e spazzamento e illustrare il lavoro che insieme all'amministrazione comunale in queste ultime settimane sta mettendo in campo accanto agli operatori e alle operatrici di Ama per un nuovo modello organizzativo che risponda finalmente alle esigenze della Capitale per raccolta e pulizia della nostra città. Qui a Garbatella, come in altre parti del territorio e della nostra città, un gruppo di cittadini si è attivato in questi mesi per fare da sé e riqualificare una parte del territorio". (segue) (Com)