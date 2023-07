Usa-Australia: consultazioni Esteri-Difesa, focus su rafforzamento cooperazione nell’Indo-Pacifico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti e l’Australia si sono impegnati a contribuire a dare forma a un Indo-Pacifico aperto, stabile e prospero; a guidare l’azione per il clima e la transizione all’energia pulita; a cooperare nella difesa e nella sicurezza dei loro Paesi e per la sicurezza globale; a preservare il loro vantaggio tecnologico; a sviluppare un’infrastruttura commerciale regionale affidabile e catene di approvvigionamento resilienti. Questi gli impegni presi nella 33ma edizione delle consultazioni ministeriali bilaterali, che si è svolta oggi a Brisbane e si è conclusa con una dichiarazione congiunta. Vi hanno partecipato i ministri australiani degli Esteri, Penny Wong, e della Difesa, Richard Marles, e i rispettivi omologhi statunitensi, il segretario di Stato Antony Blinken e il segretario alla Difesa Lloyd Austin. (segue) (Was)