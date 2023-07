Usa-Australia: consultazioni Esteri-Difesa, focus su rafforzamento cooperazione nell’Indo-Pacifico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il Sud-est asiatico, è stata ribadita la centralità dell’Asean, insieme al sostegno ai suoi sforzi per rispondere alla crisi in corso in Myanmar e attuare il Consenso in cinque punti. Per quanto riguarda le Isole del Pacifico, è stata richiamata la Strategia 2050 per il continente del Pacifico blu, che ha tra i suoi punti distintivi l’azione per il clima, lo sviluppo infrastrutturale e la sicurezza marittima. All’inizio del 2024 sarà dispiegato, in consultazione con i Paesi dell’area, un “cutter” della Guardia costiera degli Stati Uniti. L’interoperabilità con le forze armate del Pacifico sarà migliorata anche attraverso le esercitazioni Coral Warrior e Carthwheel nelle Figi e Pukpuk in Papua Nuova Guinea. È stato discusso anche l’approfondimento della cooperazione col Giappone e l’India nel Dialogo quadrilaterale di sicurezza o Quad. (segue) (Was)