Colombia: arrestato per riciclaggio figlio di Petro, presidente assicura che non interferirà (2)

- L’Ufficio del procuratore indagava da mesi su Nicolas Petro. Il procuratore generale, Francisco Barbosa, lo aveva confermato a marzo, 20 giorni dopo che lo stesso presidente aveva emesso un comunicato chiedendo alla magistratura inquirente di fare chiarezza sulle notizie di presunti reati riguardanti il figlio e suo fratello, Juan Fernando Petro Urrego, circolate nelle cronache giudiziarie. I due, secondo quelle cronache, avrebbero ricevuto tangenti da narcotrafficanti e criminali per inserirli nel piano di “pace totale” del governo. Si sono poi aggiunte le rivelazioni di Days Vasquez, secondo la quale l’ex marito avrebbe preso soldi dal narcotrafficante Samuel Santander Lopesierra per la campagna presidenziale del padre, soldi che però avrebbe trattenuto per sé. (segue) (Mec)