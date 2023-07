Rai: nessun eccesso di appalti esterni per l'Approfondimento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre in riferimento al comunicato Usigrai - prosegue la nota - la Rai precisa quanto segue: lo spostamento di Report dal lunedì alla domenica, concordato con tutte le strutture editoriali preposte (Direzione Approfondimento, Direzione Distribuzione e Direzione Marketing), rientra nella necessaria riorganizzazione dei palinsesti dovuta all’uscita del programma di Fabio Fazio. Riorganizzazione che ha portato anche all’aumento delle puntate di Report e all’inserimento del nuovo programma di Salvo Sottile; scelte che arricchiscono la già ampia offerta informativa d’inchiesta della Rai. Riguardo, invece, il tema del ricorso ad appalti esterni della Direzione Approfondimento, la Rai ribadisce che rispetto allo scorso anno le produzioni esterne sono diminuite sensibilmente, passando da 12 a 7 nonostante il maggior numero di programmi inseriti in palinsesto (da 42 a 44). In percentuale il ricorso ad appalti, acquisti o co-produzioni esterne è stato dimezzato, passando dal 30 per cento dello scorso anno, al 16 per cento di quest’anno. Dati facilmente verificabili dal sindacato Usigrai, se non avesse preferito affidarsi a non meglio precisate “indiscrezioni giornalistiche”, quelle si, esterne all’azienda. Tutto questo rientra nel processo di razionalizzazione iniziato dai nuovi vertici e approvato dal Consiglio d’Amministrazione della Rai. (Com)