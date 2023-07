© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Piemonte "7.299 famiglie perderanno il Rdc, 4.615 solo in provincia di Torino. Lasciarle senza protezione sociale è da irresponsabili, come lo è averle illuse di coinvolgerli in corsi di formazione mai partiti. Ultimi abbandonati e premi agli evasori: questo è il Governo Meloni". Lo scrive su Twitter la deputata del M5s Chiara Appendino.(Rin)