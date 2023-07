Editoria: Tunisia, gruppi editoriali Snipe-La Presse se e Dar Essabeh verso la fusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera in Tunisia alla fusione due storici gruppi editoriali: Snipe-La Presse e Dar Assabah. Un comunicato del governo tunisino precisa che sono state concordate le disposizioni relative alla fusione delle due società, nel rispetto della normativa vigente. Si è inoltre deciso confermare le esigenze finanziarie dei quotidiani di proprietà dei due gruppi, in preparazione del programma di salvataggio, ovvero fino alla fine del 2023. Su iniziativa del presidente della Repubblica, Kais Saied, inoltre, è stata disposta la nomina di un nuovo direttore generale a capo di Dar Assabah. “Non si tratta di cedere La Presse e Dar Assabah. Fanno parte della nostra storia, che non è in vendita”, ha detto ieri Saied in un incontro con la premier Bouden e la ministra delle Finanze, Sihem Nemsia, scagliandosi poi contro “le radio appartengono allo Stato ma che si sono trasformate in un forum per denigrare la patria”. E a chi lamenta l’imposizione di un bavaglio alla stampa, il capo dello Stato risponde: “Coloro che non sono in grado pensare non possono avere libertà di espressione”. (Res)