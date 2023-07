Reddito cittadinanza: Cgil Abruzzo, arrivato al capolinea unico sostegno per migliaia di abruzzesi e molisani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un lavoro complesso che, oltre alla presa in carico di soggetti fragili nei confronti dei quali vanno immaginati singoli percorsi di sostegno sociale, prevede anche la comunicazione all'Inps, da parte degli uffici comunali tramite la piattaforma Gepi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell'avvio del percorso stesso. Condizione questa necessaria perché vengano riattivati i pagamenti.Un lavoro che va inoltre svolto con la massima urgenza: tanto più tempo passerà, quanto più queste persone rimarranno senza quell'unica somma che adesso gli consente di andare avanti e se si dovesse andare oltre il 31 ottobre, verrà meno anche la possibilità di chiedere le somme arretrate. Come richiesto da Cgil Fp e nazionali è quindi subito necessaria una proroga della scadenza che dia il tempo alle strutture comunali di acquisire tutte le informazioni necessarie e predisporre le attività utili per organizzare un adeguato ed efficiente servizio di presa in carico di un'utenza particolarmente fragile.Al tempo stesso, anche con il sostegno delle strutture regionali dell'Abruzzo e del Molise e dei rispettivi assessorati, i comuni devono attivare una straordinaria azione di tutela nei confronti dei cittadini più deboli. (Gru)