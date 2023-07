Austria: attivisti di Ultima Generazione bloccano passo del Brennero in direzione dell’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni attivisti di Ultima Generazione hanno bloccato l’autostrada austriaca A13 all’altezza del passo del Brennero, in direzione dell’Italia. Lo ha reso noto la polizia austriaca. Sette dei nove attivisti coinvolti nell’iniziativa si sono incollati all’asfalto dell’autostrada questa mattina, provocando una coda di quattro chilometri. Gli attivisti sono stati rimossi nel giro di meno di un’ora. Le forze dell’ordine hanno reso noto che, al loro arrivo sulla scena, hanno assistito a manifestazioni di rabbia contro gli attivisti per il clima da parte degli autisti bloccati lungo l’autostrada. Su Twitter, Ultima Generazione ha scritto che “mentre l’Europa meridionale sta bruciando e si registrano record di alte temperature in tutto il mondo, i cittadini stanno finalmente invocando azioni per tutelare la sopravvivenza”. (Geb)