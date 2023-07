Meloni: la sinistra in Europa vuole un mondo che non esiste, noi ci occupiamo della realtà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sinistra in Europa sta commettendo “molti errori cercando di seguire il loro approccio ideologico”, mentre i conservatori “si occupano della realtà”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al programma "Sunday Morning Futures" condotto dalla giornalista e conduttrice Maria Bartiromo sull’emittente televisiva statunitense "Fox News". “La grande differenza tra i conservatori e la sinistra è che noi ci occupiamo della realtà. Loro vogliono un mondo che non è quello dove vivono, ma non gli interessa. Questo è ciò che sta avvenendo in Europa, dal mio punto di vista. Quindi fanno molti errori cercando di seguire il loro approccio ideologico. I cittadini ora capiscono questa differenza e nei momenti difficili vogliono essere governati da qualcuno che non segue utopie ideologiche”, ha aggiunto Meloni. (Res)