Pnrr: timori in Campidoglio per revisione, a rischio progetti in tre periferie romane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rischia di saltare l'apertura dei primi cantieri, prevista a dicembre di quest'anno, per i piani di riqualificazione di Corviale, Tor Bella Monaca e Santa Maria della Pietà. Si tratta di tre progetti che finora sono stati avviati nell'ambito dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il Campidoglio ha già aggiudicato appalti per la progettazione definitiva, per un totale di 180 milioni di euro, e ha avviato l'istruttoria per l'avvio dei primi lavori a dicembre. Tuttavia, a seguito delle modifiche a oggi proposte dal governo anche se "non si cancellano i progetti" si prevede che siano "definanziati dal Pnrr e spostati su altre fonti che però non vengono indicate", ha spiegato il presidente della commissione capitolina Pnrr, Giovanni Caudo di Roma futura. (segue) (Rer)