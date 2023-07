Spagna: Puigdemont (JxCat), negoziato investitura deve concentrarsi su risoluzione conflitto catalano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Uniti per la Catalogna (JxCat), Carles Puigdemont, ha chiesto di concentrare un possibile accordo per l'investitura del prossimo presidente del governo spagnolo sulla risoluzione del conflitto catalano e non su "soluzioni personali", respingendo le "pressioni" per raggiungere una decisione favorevole ai socialisti. "Chiunque creda che esercitando pressioni o praticando direttamente il ricatto politico otterrà qualche vantaggio tattico, può risparmiarsi la fatica", ha evidenziato l'ex presidente della Generalitat in un messaggio su Twitter. A questo proposito, Puigdemont ha aggiunto che tale pressione non ha "alcun effetto" sulla sua determinazione e che il fulcro del negoziato deve essere la ricerca di una risoluzione del conflitto politico tra la Catalogna e il resto dello Stato. "Spiego tutto questo perché qualcuno possa farsi un'idea dell'effetto che fa su di me quando si dice che se JxCat non vota per Pedro Sanchez, mi cadrà il mondo addosso e mi aggirerò come un'anima in pena". "Avere la chiave è circostanziale. Un giorno ce l'hai e l'altro no, non puoi mai perdere di vista questo aspetto. Questo può farci cadere nella fretta per paura di perderla", ha evidenziato Puigdemont. (Spm)