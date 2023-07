Algeria: convertiti 70 mila veicoli Gpl nel primo semestre del 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Algeria ha convertito al sistema di alimentazione a gas di petrolio liquefatto (Gpl) un totale di 70 mila veicoli nei primi sei mesi dell’anno in corso. Lo ha dichiarato il presidente dell'Autorità di regolazione degli idrocarburi (Arh), Rachid Nadil, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa algerina “Aps”. Il parco veicoli Gpl circolante nel Paese nordafricano sale così a oltre un milione. Si tratta di un risultato superiore alle attese grazie agli incentivi del settore, come la riduzione dell'imposta sul valore aggiunto (Iva) al 9 per cento per tutti gli equipaggiamenti di conversione, e grazie a notevole divario di prezzo tra il Gpl (9 dinari algerini per litro, pari a 0,06 euro) e altri tipi di carburante (in media 32 dinari per litro, pari a 21 centesimi di euro). Nadil ha spiegato che sono più di 1.285 punti vendita di Gpl in Algeria e oltre 1.000 centri di conversione (l'80 per cento appartiene a imprese private, mentre il restante 20 per cento è gestito dalla compagnia statale Naftal). (Ala)