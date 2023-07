Pnrr: Caudo (Rf), a rischio importanti progetti per 180 milioni, appalti già aggiudicati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il documento di revisione del Pnrr messo a punto dal governo taglia 3,3 miliardi di finanziamenti per i Programmi Urbani Integrati (come si legge a pagina 150 del documento di revisione) e a Roma significa mettere in discussione il più importante intervento (180 milioni di euro) nelle periferie, a Corviale, Tor Bella Monaca e Santa Maria della Pietà. È quanto spiega in una nota il presidente della commissione capitolina Pnrr, Giovanni Caudo, di Roma futura. "I primi di giugno segnalavo che le incertezze del governo Meloni sul Pnrr sarebbero costate care alle città e a Roma. Ora è accaduto - spiega Caudo -. Non si cancellano i progetti, si definanziano dal Pnrr per spostarli su altre fonti che però non vengono indicate". (segue) (Rer)