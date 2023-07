Pnrr: Caudo (Rf), a rischio importanti progetti per 180 milioni, appalti già aggiudicati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma i Pui "significano 180 milioni di appalti già aggiudicati con la progettazione in corso e l'istruttoria da avviare per aprire i cantieri entro dicembre di quest'anno - prosegue Caudo -. Il vero danno è l'incertezza, tutto si rallenterà e si fermerà: è stato complicato tenere la giusta tensione per rispettare i tempi ma ora tutto questo rischia di fermarsi. Appalti già aggiudicati che ora si rischia di dover pagare con altre fonti di finanziamento che però non vengono indicate. I 3,3 miliardi per la rigenerazione urbana spostate per finanziare il capitolo del Repower-Eu sulla questione energetica". (Rer)